«Не просто так»: Акинфеев о завершении карьеры

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о вероятном завершении профессиональной карьеры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Завершаю ли я карьеру? Нет, не завершаю. Устал отвечать на этот вопрос. Я не просто так подписал контракт с ЦСКА», — указал он.

Акинфеев продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в одном из матчей чемпионата России весной. Восстановление было осложнено воспалением. Вратарь уже пропустил стартовые туры чемпионата России и Кубка страны. Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев отказался назвать сроки своего возвращения на поле.