Иностранный хореограф раскрыл детали сотрудничества с Валиевой

Французский хореограф Бенуа Ришо раскрыл подробности своего сотрудничества с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Его слова приводит Sports.ru.

»[Светлана] Соколовская предоставила мне полную свободу в работе с Камилой. Перед ее прилётом она рассказала, над чем они работали и на что нужно обратить внимание. Она относится к Камиле как к взрослому человеку, чувствуется, что работа строится вокруг фигуристки, а не то, что спортсмен работает на тренера», — поделился он.

Ришо поставил изначально — еще в России — Валиевой короткую программу. Позднее появилась информация, что он поставит спортсменке и произвольный прокат.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее Валиева рассказала о настрое на новый сезон.