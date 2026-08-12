Три страны изменили свою позицию по допуску российских хоккеистов

Представители Канады, США и Швеции выступили за полное возвращение российских хоккеистов на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает «Mash на спорте».

По информации источника, для принятия решения о возвращении россиян необходимая единогласная поддержка со стороны членов IIHF. По-прежнему против допуска России выступают Чехия, Финляндия и Латвия.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

Ранее стало известно, примет ли сборная России по хоккею участие в ЧМ-2027.