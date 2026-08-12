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Большунов ответил на вопрос о завершении карьеры

Лыжник Большунов заявил, что не исключает принятия решения о завершении карьеры
Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не исключает завершения профессиональной карьеры. Его слова приводит РИА Новости.

«Как пойдет» — заявил Большунов в ответ на вопрос о прекращении соревновательной деятельности.

По его словам, это никак не зависит от предстоящих шагов со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS): «Нет. Уже фиолетово на их решения».

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го FIS продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее Большунов рассказал, как ему за день отказали в нейтральном статусе.

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