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Российская синхронистка выиграла чемпионат мира

Синхронистка Завьялова выиграла юниорский чемпионат мира — 2026
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская синхронистка Александра Завьялова выиграла юниорский чемпионат мира 2026 года.

По итогам соревнований в технической программе спортсменка набрала 251,9833 балла. Серебряную медаль завоевала китаянка Хэ Чжэн, отстав от победительницы более чем на десять баллов. Третье место досталось представительнице Испании Даниэле Фернандес.

Чемпионат мира по водным видам спорта среди юниоров проходит в Будапеште. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в мировом первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от World Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале этого года.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее россиянин завоевал золото чемпионата Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

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