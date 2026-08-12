«Локомотив» потерял еще одного футболиста

Инсайдер Карпов: «Зенит» берет у «Локомотива» полузащитника Карпукаса за €6 млн

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас в ближайшее время пополнит состав петербургского «Зенита». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, футболист пройдет медосмотр для сине-бело-голубых либо в конце текущей недели, либо в начале следующей. Сумма трансфера составит €6 млн, контракт будет подписан до 30 июня 2031 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел три матча и не отметился результативными действиями.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сыград вничью с «Акроном». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место, набрав два очка. «Акрон» располагается на последней строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московской «Родиной». Игра пройдет 15 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

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