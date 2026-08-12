Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

«Локомотив» потерял еще одного футболиста

Инсайдер Карпов: «Зенит» берет у «Локомотива» полузащитника Карпукаса за €6 млн
Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас в ближайшее время пополнит состав петербургского «Зенита». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, футболист пройдет медосмотр для сине-бело-голубых либо в конце текущей недели, либо в начале следующей. Сумма трансфера составит €6 млн, контракт будет подписан до 30 июня 2031 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел три матча и не отметился результативными действиями.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сыград вничью с «Акроном». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место, набрав два очка. «Акрон» располагается на последней строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московской «Родиной». Игра пройдет 15 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее скандального экс-тренера «Спартака» пытаются уговорить не увольняться.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!