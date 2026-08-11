В ЦСКА опровергли слухи о конфликте внутри клуба

В ЦСКА опровергли слухи о конфликте спортивного блока с тренерами

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг слова комментатора Константина Генича о существовании конфликта внутри клуба между спортивным блоком и тренерским штабом, передает Sport24.

«Странное заявление. Самое забавное тут другое: что в течение 40-минутного общения Романа Бабаева со СМИ звучали всевозможные актуальные вопросы. Но Константин «процитировал» то, чего не было. Не было ни вопроса такого по форме, а ответа и вовсе», — сказал Брейдо.

Ранее Генич заявил, что у спортивного блока ЦСКА были разногласия с прежними тренерами.

Пост главного тренера армейской команды занимает Дмитрий Игдисамов, который сменил на этом посту швейцарца Фабио Челестини.

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 15 августа. Команды выйдут на поле в 16:15 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА раскрыли, есть ли кредит доверия у главного тренера.