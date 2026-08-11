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Спорт

«Я не политик»: тренер «ПСЖ» отказался обсуждать Инфантино

Тренер «ПСЖ» Энрике отказался обсуждать действия главы ФИФА Инфантино
Zheng Huansong/Global Look Press

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался комментировать конфликт между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Его слова передает Actu Foot.

«У меня есть мнение, но я не буду говорить об этом здесь, это не подходящее место. Я сосредоточен на своих игроках и своей работе. УЕФА и Инфантино — это для политиков, а я не политик», — сказал Энрике.

Инфантино после завершения чемпионата мира 2026 года опубликовал запись, в которой предложил критикам турнира помедитировать и помолиться. Самым громким скандалом турнира стала отсрочка красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна по просьбе Трампа. Инфантино утверждал, что решение дисциплинарных органов было независимым.

В скором времени после завершения чемпионата мира Инфантино заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира — 2030. Первым об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций. На фоне серьезной критики в ФИФА от идеи отказались.

Ранее Дональд Трамп встал на защиту Инфантино.

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