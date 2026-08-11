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Спорт

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

World Curling продлила отстранение россиян до конца 2026 года
Brynn Anderson/AP

Всемирная федерация керлинга (World Curling) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно. Правление несет неоспоримую обязанность поддерживать честность соревнований и следить за тем, чтобы они проходили в безопасной и справедливой обстановке», — сказано в заявлении правления World Curling.

В январе 2026 года Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Норвегии сообщили, когда FIS рассмотрит вопрос по допуску россиян.

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