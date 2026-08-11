«Было интересно»: Валиева о работе с иностранным хореографом

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от работы с иностранным хореографом Бенуа Ришо, с которым работала на его сборах во Франции. Ее слова приводит «Первый канал».

«С Бенуа было интересно. Это было необычно. Какую-то часть времени ставилась только у одного постановщика. Пойти к другому человеку — уже новый опыт. Мне нравится развиваться себя как спортсмена, развивать себя в работе с другими людьми», — поделилась она.

Ришо поставил изначально — еще в России — Валиевой короткую программу. Позднее появилась информация, что он поставит спортсменке и произвольный прокат.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее в Госдуме предложили вернуть Валиевой золото ОИ-2022.