В СВР Заявили о готовности ЕС на все ради недопуска российских спортсменов

Европейский союз (ЕС) готов на все, чтобы не допустить возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Также указывается, что ЕС обеспокоен решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять с России все санкции и теперь рассматривает вариант сокращения финансирования как самого МОК, так и других спортивных организаций в случае допуска россиян. Как указывается, Евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само Олимпийское движение.

«Особую, на грани паники, тревогу у евробюрократов вызывает открывшаяся перспектива полноценного участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном», — указано в сообщении.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее были названы шансы Украины добиться в CAS отмены решения МОК по России.