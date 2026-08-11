«Это пижонство»: «Зенит» подвергли критике за поражение от «Родины»

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» раскритиковал игроков петербургского «Зенита» после поражения московской «Родины» в матче третьего тура чемпионата России, указав, что нельзя вести себя так на поле.

«Это холодный душ. Хорошо, что этот душ холодный, он сейчас заставит иначе профессионалов из «Зенита» относиться к тренировкам и к игре. Нет худа без добра. Это очень хорошо. Потому что они получили за то, что нельзя быть пижонами. Это пижонство, как они вели себя в начале второго тайма», — указал он.

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.

Счет на 23-й минуте открыл Максим Глушенков: он перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и поразил ворота. На 59-й минуте Артур Гарибян забил головой после навеса, но арбитр Игорь Капленков сначала отменил гол из-за падения защитника «Зенита» в штрафной. После вмешательства VAR судья пересмотрел эпизод и засчитал взятие ворот — 1:1. На 65-й минуте Гарибян оформил дубль, замкнув передачу Солтмурада Бакаева в касание в дальний угол — 1:2.

Ранее футбол «Зенита» назвали позорным.