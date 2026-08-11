«Перелет был тяжелый»: получившие визы российские гимнастки добрались до Хорватии

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова прилетели в Хорватию, где выступят на чемпионате Европы. Об этом рассказала Мельникова в своем Telegram-канале.

«Перелет тяжелый конечно был. Москва-Доха-Загреб. В полете 12 часов. Сейчас с чемоданов сразу в купальник и на подиум! А, ну еще позавтракать надо успеть и накраситься. Сегодня надо предельно аккуратно на подиуме, после таких путешествий лучше прийти в себя, а потом уже гимнастику делать», — поделилась она.

В Хорватии пересмотрели решение по визам для олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой, победительницы серии Кубков мира 2026 года Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачева. Однако еще одна именитая гимнастка Виктория Листунова визу не получила, как и еще несколько членов сборной России.

Турнир пройдет с 13 по 23 августа.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее Мельникова рассказала о нервных переживаниях из-за ситуации с визой.