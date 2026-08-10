Чемпионка мира из России: мне только надели медаль — и украинки сразу уходят

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», что украинские спортсменки быстро уходят с пьедестала почета, если она занимает первое место.

«Один уход с пьедестала был прям очень запоминающимся. Но сейчас у российских спортсменов в любом случае нет гимна (до недавнего времени они выступали в нейтральном статусе, как индивидуальные спортсмены. — «Газета.Ru»).

Выдали медальку — и все, даже когда я заняла первое место на чемпионате мира в Сингапуре. Из-за этого, мне кажется, любому спортсмену на пьедестале непонятно, зачем оставаться там дольше, — раз гимн звучать не будет, можно и уходить. Сейчас у меня уже такая логика», — сказала Кукушкина.

Чемпионка мира призналась, что раньше стремительный уход украинских спортсменок с пьедестала приводил ее в смятение. Соперницы также отказывались от совместных фото со всеми призерами после награждения.

«В первый раз это было сильно: мне только медаль надели — и украинки сразу уходят. Причем самое интересное, что все это было в прямом эфире, — и все это видели. Мне было очень тяжело понять, как на это правильно реагировать. Думаю, всем спортсменам было бы тяжело в такой ситуации», — сказала Кукушкина.

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