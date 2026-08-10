Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Чемпионка мира из России: мне только надели медаль — и украинки сразу уходят

Чемпионка мира Анна Кукушкина назвала причину ухода украинок с пьедестала почета
Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», что украинские спортсменки быстро уходят с пьедестала почета, если она занимает первое место.

«Один уход с пьедестала был прям очень запоминающимся. Но сейчас у российских спортсменов в любом случае нет гимна (до недавнего времени они выступали в нейтральном статусе, как индивидуальные спортсмены. — «Газета.Ru»).

Выдали медальку — и все, даже когда я заняла первое место на чемпионате мира в Сингапуре. Из-за этого, мне кажется, любому спортсмену на пьедестале непонятно, зачем оставаться там дольше, — раз гимн звучать не будет, можно и уходить. Сейчас у меня уже такая логика», — сказала Кукушкина.

Чемпионка мира призналась, что раньше стремительный уход украинских спортсменок с пьедестала приводил ее в смятение. Соперницы также отказывались от совместных фото со всеми призерами после награждения.

«В первый раз это было сильно: мне только медаль надели — и украинки сразу уходят. Причем самое интересное, что все это было в прямом эфире, — и все это видели. Мне было очень тяжело понять, как на это правильно реагировать. Думаю, всем спортсменам было бы тяжело в такой ситуации», — сказала Кукушкина.

Ранее чемпионка мира из России рассказала о тяжелой борьбе с украинками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!