Чемпионка мира из России рассказала о тяжелой борьбе с украинками

Анна Кукушкина: украинки очень выросли за те годы, что меня не было на турнирах

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», как сумела одержать победу на Кубке мира в Милане в борьбе с двумя спортсменками из Украины и одной — из Сан-Марино.

«Борьба была тяжелая, потому что украинские спортсменки очень выросли за те три года, пока меня не было на международных соревнованиях (российских роллеров не допускали до мировых турниров с 2022 по 2025 год. — «Газета.Ru»).

Получилось так, что в 2021 году я участвовала на последнем чемпионате Европы, а потом случился четырехлетний перерыв. Когда я вернулась на международные соревнования в прошлом году, для меня каждый спортсмен был как ящик Пандоры — я не знала, кто что делает, я не следила за выступлениями на чемпионатах мира все это время», — сказала Кукушкина.

Чемпионка мира призналась, что не смотрела международные соревнования специально, чтобы сохранить психологическое равновесие.

«Если бы я следила за турнирами, я могла бы очень сильно уйти в свои мысли — а у меня были мысли о том, чтобы уйти из спорта, пока длился перерыв, на третий-четвертый год. Мысли были почти фатальными: я уже думала, что нас больше не выпустят, поэтому даже не пыталась смотреть международные соревнования», — сказала Кукушкина.

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