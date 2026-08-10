Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Чемпионка мира из России рассказала о тяжелой борьбе с украинками

Анна Кукушкина: украинки очень выросли за те годы, что меня не было на турнирах
Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», как сумела одержать победу на Кубке мира в Милане в борьбе с двумя спортсменками из Украины и одной — из Сан-Марино.

«Борьба была тяжелая, потому что украинские спортсменки очень выросли за те три года, пока меня не было на международных соревнованиях (российских роллеров не допускали до мировых турниров с 2022 по 2025 год. — «Газета.Ru»).

Получилось так, что в 2021 году я участвовала на последнем чемпионате Европы, а потом случился четырехлетний перерыв. Когда я вернулась на международные соревнования в прошлом году, для меня каждый спортсмен был как ящик Пандоры — я не знала, кто что делает, я не следила за выступлениями на чемпионатах мира все это время», — сказала Кукушкина.

Чемпионка мира призналась, что не смотрела международные соревнования специально, чтобы сохранить психологическое равновесие.

«Если бы я следила за турнирами, я могла бы очень сильно уйти в свои мысли — а у меня были мысли о том, чтобы уйти из спорта, пока длился перерыв, на третий-четвертый год. Мысли были почти фатальными: я уже думала, что нас больше не выпустят, поэтому даже не пыталась смотреть международные соревнования», — сказала Кукушкина.

Ранее чемпионка мира из России рассказала про адскую жару в Европе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!