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Россиянка победила на Кубке мира в Европе, несмотря на адскую жару

Анна Кукушкина победила на Кубке мира в Милане с травмой и в жару +35 градусов
Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», как сумела одержать победу на Кубке мира в Милане, несмотря на жару +35 градусов и травму, полученную за неделю до турнира.

«Кубок мира в Милане — это один из редких важных стартов, которые проходят на улице — на открытой площади Дука д'Аоста. И на самом деле очень классно, что этот турнир прошел на улице, как в старые добрые времена.

Конечно, было очень тяжело, когда там была жара 35 градусов и выше. Мы выступали в час пик и молились на то, чтобы были облака, однако мне повезло только в четвертьфинале. Мы даже не могли понять, как будет вести себя пол. Но все были в равных условиях», — сказала Кукушкина.

Чемпионка мира призналась, что столкнулась с травмами в начале сезона.

«Сезон у меня начался очень сумбурно: в конце января я перенесла операцию на ногу и пропустила межсезонье, когда проходит подготовка к соревнованиям. А еще за неделю до Кубка мира в Милане я упала на асфальт во время тренировки и не могла тренироваться», — отметила Кукушкина.

Лидер сборной России предположила, что сумела одержать победу на Кубке мира в Милане благодаря опыту предыдущих выступлений на многочисленных турнирах.

«Свою победу я объясняю это тем, что у меня очень большой опыт — слайдами я занимаюсь уже лет 10. Мне кажется, мой финальный прокат был даже не самым лучшим. Из-за жары получилось так, что где-то в середине турнира я смогла раскатать хорошо, а под конец уже было тяжеловато. Но я все равно справилась очень даже хорошо, раз меня поставили на первое место», — сказала Кукушкина.

Ранее женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы.

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