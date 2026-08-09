Российская теннисистка рассказала, как обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Екатерина Александрова после победы в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 против белоруски Арины Соболенко заявила, что старалась играть каждый розыгрыш словно последний. Ее слова приводит Спортс.

«Я просто старалась разыгрывать каждый мяч так, будто он последний. В матчах с Ариной у тебя не так много возможностей. Сегодня их у меня было немало, но я не смогла реализовать все. После второго сета я уже подумала, что упустила шанс на победу, но рада, что в итоге удалось выиграть», — заявила Александрова.

Игра, которая прошла в Авива Центре, продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4 в пользу Александровой.

За выход в полуфинал турнира Александрова поспорит с Элиной Свитолиной из Украины или Амандой Анисимовой из США.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева разгромно проиграла на турнире в Торонто.