Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Российская теннисистка обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Александрова обыграла первую ракетку мира Соболенко
РИА Новости

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал на турнире WTA-1000 в Торонто.

В матче 1/8 финала 19-я ракетка мира оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко. Игра, которая прошла в Авива Центре, продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4 в пользу Александровой.

По ходу игры россиянка оформила восемь эйсов, допустила семь двойных ошибки и реализовала пять брейковых очков из 13. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал турнира Александрова поспорит с Элиной Свитолиной из Украины или Амандой Анисимовой из США.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева разгромно проиграла на турнире в Торонто.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 9 августа. Предложение перемирия от Турции и короткие рабочие недели в 2027 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!