Российская теннисистка обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал на турнире WTA-1000 в Торонто.

В матче 1/8 финала 19-я ракетка мира оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко. Игра, которая прошла в Авива Центре, продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4 в пользу Александровой.

По ходу игры россиянка оформила восемь эйсов, допустила семь двойных ошибки и реализовала пять брейковых очков из 13. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал турнира Александрова поспорит с Элиной Свитолиной из Украины или Амандой Анисимовой из США.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева разгромно проиграла на турнире в Торонто.