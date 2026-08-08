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Туктамышева о страхах после сталкинга: это ужасно

Туктамышева рассказала, что ей было страшно из-за сталкинга
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на YouTube-канале «Коса. Медиа для женщин». рассказала о страхе после сталкинга.

«Стало страшно, когда выходила с шоу и понимала, что мне некомфортно идти к машине, потому что я не знаю, стоит он там или нет. И в итоге дошло до того, что я выходила всё время либо с охраной, либо с большими ребятами-парниками», — сказала Туктамышева.

Также фигуристка отметила, что сталкер знает ее адрес и может ходить вокруг ее дома, ожидая приезда спортсменки.

«И он знает не только мой адрес, но и моей семьи в Питере. И если меня нет дома, он может туда отправить какие-то открытки или еще что-то», — добавила она.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу. Фигуристка — чемпионка мира и Европы.

Ранее Петр Гуменник и Туктамышева опубликовали совместное фото из США.

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