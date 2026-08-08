Российский пловец забрал назад слова о моче в Париже и встал на колени

Российский пловец Александр Степанов извинился за то, что раскритиковал пребывание в Париже в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вчера я сказал, что тут пахнет мочей, еда тут не очень. Я хочу реально встать на колени перед диванными критиками, всеми воздуханами. Пожалуйста, простите меня за то, что я посмел это сказать! Я действительно забираю все свои слова обратно», — заявил Степанов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены впервые с 2021 года участвуют в континентальном первенстве, при этом они выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме поставили задачу для российских фигуристов.