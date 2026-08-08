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Спорт

Смолов призвал вернуть пиво на стадионы

Экс-футболист Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов в своем подкасте заявил, что необходимо вернуть пиво на стадионы.

В беседе с экс-гимнастом Никитой Нагорным Смолов заявил, что хмельной напиток является общепризнанной частью культуры боления в мире.

«Исторически на стадионах продавалось пиво. Вот сколько ты выпьешь за весь матч? 2-3 бокала. И что, ты накидаешься? Начнешь буянить, побежишь судью бить? Вряд ли. Тем более сейчас есть Fan ID», — заявил Смолов.

28 марта первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что министерство здравоохранения заблокировало принятие закона о возвращении пива.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее стали известны составы первого матча 3-го тура РПЛ.

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