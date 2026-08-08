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Стали известны составы первого матча 3-го тура РПЛ

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч третьего тура РПЛ
ПФК «Крылья Советов»

Опубликованы стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и калининградской «Балтики» на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Костанца, Рахманович, Олейников.

«Балтика»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич, Андерсон, Мурид, Мендель, Титков, М. Петров, Оффор.

Игра пройдет 8 августа в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После двух туров сезона-2026/27 первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», имея в своем активе шесть очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата.

Ранее российскому суперталанту посоветовали уезжать из страны.

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