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У Месси умер отец

В Росарио в возрасте 68 лет скончался отец нападающего Лионеля Месси Хорхе
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Хорхе Месси, отец чемпиона мира по футболу 2022 года Лионеля Месси, скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Infobae.

Отец футболиста умер в больнице города Росарио, родного города нападающего. В последние месяцы жизни Хорхе боролся с неизлечимой болезнью.

22 июля Месси прилетел в Росарио после чемпионата мира 2026 года. Согласно опубликованным в СМИ сообщениям, футболист решил провести время с отцом. В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее Лионель Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление района в Испании.

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