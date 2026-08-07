В Норвегии потребуют отставки Инфантино с поста главы ФИФА

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) объявила о решении потребовать отставки действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает NRK.

«Доверия к нему больше нет. Мы постоянно испытывали беспокойство, и каждый год ситуация двигалась все дальше. Для нас доверие утрачено, обратного пути для Инфантино нет», — заявила глава NFF Лизе Клавенесс.

Официальное обращение будет направлено в штаб-квартиру организации на следующей неделе, что сделает NFF первой национальной ассоциацией, публично выступившей с таким требованием.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов. Выборы следующего главы ФИФА назначены на март 2027 года и состоятся в Марокко.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины поддержала Инфантино.