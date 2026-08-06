Переход Даку в «Спартак» назвали палкой о двух концах

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Тернавский назвал трансфер Мирлинда Даку из казанского «Рубина» палкой о двух концах, передает «Чемпионат».

«Переход Даку в «Спартак» — палка о двух концах. В команде много квалифицированных игроков. Тренеру придется выбирать, кого ставить. Конечно, это усиление для «Спартака», но есть психологические моменты, чтобы всем хватило времени», — сказал Тернавский.

28-летний Даку провел три полных сезона в казанском «Рубине», каждый из них закончив лучшим бомбардиром команды и забив в сумме 35 мячей в Российской премьер-лиге. В новом чемпионате в двух турах за казанцев он отличился дважды.

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Ранее Мирлинд Даку стал игроком «Спартака».