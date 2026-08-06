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Мирлинд Даку стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о трансфере Даку
ФК «Спартак»

Московский «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о трансфере Мирлинда Даку из казанского «Рубина».

«Знакомьтесь: это Мирлинд Даку. И он очень любит забивать голы», — говорится в сообщении.

28-летний Даку провел три полных сезона в казанском «Рубине», каждый из них закончив лучшим бомбардиром команды и забив в сумме 35 мячей в Российской премьер-лиге. В новом чемпионате в двух турах за казанцев он отличился дважды.

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

Ранее в «Спартаке» раскрыли цель на сезон.

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