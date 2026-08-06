Конор Макгрегор перенес операцию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал в своих соцсетях, что успешно перенес операцию.

«Операция прошла успешно. Я в этом уверен», — написал Макгрегор.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Для Макгрегора поединок против Холлоуэя стал первым за последние пять лет.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

Ранее Ислам Махачев заявил, что Макгрегор потратил все на алкоголь и наркотики.