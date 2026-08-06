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Спорт

Губерениев сравнил Бузову с дояркой на селе

Губерниев назвал Бузову дояркой на селе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что помирился с Ольгой Бузовой после их конфликта в 2021 году, передает «Чемпионат».

«Я к ней отношусь с огромным уважением. Она — трудяга, каких мало. Она прямо труженица! Как доярка на селе! Без всяких вторых смыслов», — сказал Губерниеев.

Бузова и ведущий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Дмитрий задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

Ранее Губерниев снова пошутил про Бузову и коньяк.

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