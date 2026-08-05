В «Спартаке» раскрыли цель на сезон

Тренер «Спартака Карседо заявил о намерении в 2027 году выиграть Кубок России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в матче Кубка России против «Оренбурга» заявил, что намерен второй раз подряд выиграть этот турнир. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В футболе всегда необходимо оставаться скромным и оставаться ногами на земле. Было непросто и в прошлом сезоне, будет непросто и дальше. Мы перед матчем говорили с ребятами, что являемся действующими обладателями трофея и хотим защитить его. Мы рады, что удалось закончить игру победой», — заявил Карседо.

Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе со «Спартаком» и «Оренбургом» играют московская «Родина» и казанский «Рубин». «Родина» разгромила «Рубин» в матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее футболист «Зенита» попал в больницу после матча с «Балтикой».