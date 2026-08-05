В «Оренбурге» попросили прощения за разгром от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после поражения в матче Кубка России против столичного «Спартака» попросил прощения у болельщиков за итоговый результат. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Итог печальный, пропускать пять мячей против любого соперника недопустимо. Это неприятно, это нехорошо, прокомментировать что-то можно лишь извинениями перед болельщиками, которые собрались у экранов телевизоров и на стадионе», — заявил Ахметзянов.

Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе со «Спартаком» и «Оренбургом» играют московская «Родина» и казанский «Рубин». «Родина» разгромила «Рубин» в матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее российским игрокам посоветовали не переезжать в Турцию.