«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику».
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Кевин Андраде. Он отличился на четвертой минуте.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Также в группе с «Зенитом» и «Балтикой» играют самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».
«Крылья» в матче первого тура обыграли махачкалинцев. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 15-й минуте счет в матче открыл игрок самарцев Денис Макаров. В самом начале второго тайма пенальти реализовал игрок махачкалинцев Владимир Хубулов. Чинеду Джеффри на 63-йй минуте точным ударом принес победы «Крыльям Советов».
4 августа появилась информация о том, что систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28.
Ранее московская «Родина» разгромила казанский «Рубин» в Кубке России.