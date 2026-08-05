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«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России

«Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Балтику» в матче Кубка России
Юрий Стрелец/РИА Новости

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Кевин Андраде. Он отличился на четвертой минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с «Зенитом» и «Балтикой» играют самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

«Крылья» в матче первого тура обыграли махачкалинцев. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 15-й минуте счет в матче открыл игрок самарцев Денис Макаров. В самом начале второго тайма пенальти реализовал игрок махачкалинцев Владимир Хубулов. Чинеду Джеффри на 63-йй минуте точным ударом принес победы «Крыльям Советов».

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