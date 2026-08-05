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Спорт

Российским игрокам посоветовали не переезжать в Турцию

Бывший гендиректор «Спартака» Заварзин посоветовал россиянам не уезжать в Турцию
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин посоветовал российским футболистам не уезжать в Турцию, передает Vprognoze.ru.

«Турецкий чемпионат ненамного сильнее нашего. Да, показать себя наши игроки могут только в еврокубках, мы там еще не скоро будем играть, а турки играют. Но все равно я не назову это шагом вперед», — сказал Заварзин.

3 августа турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу в эфире подкаста сообщил о договоренности полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова с «Галатасараем» по условиям личного контракта.

По информации источника, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично участвует в переходе 21-летнего футболиста и сделал предложение именно о полноценном трансфере, а не об аренде.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на информацию о переезде Батракова в Турцию.

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