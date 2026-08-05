ОМОН жестко задерживал фанатов «Спартака» в перерыве матча с «Оренбургом»

ОМОН жестко задерживал фанатов «Спартака» в перерыве домашнего матча москвичей с «Оренбургом». Об этом со ссылкой на источник рассказал в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Источник Карпова рассказал, что стал свидетелем того, как около пяти сотрудников правопорядка задержали одного болельщика, который смотрел в телефон, а затем и другого, только вышедшего из туалета.

Карпов утверждает, что силовики задерживают тех, кто использовал пиротехнику на стадионе.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака».

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

Ранее тренер «Спартака» не стал отвечать на вопрос о переходе Мирлинда Даку.