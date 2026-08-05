Журова: Трусовой придется забыть о коммерческих шоу

Журова: Трусовой нужно выбирать между соревнованиями и шоу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Александре Трусовой нужно выбирать между соревнованиями и шоу, передает «Советский спорт».

«Совмещение с шоу? Конечно, если речь идет о ее полноценном возвращении, то о коммерческих шоу придется забыть. Большой спорт и шоу — вещи несовместимые», — сказала Журова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее стал известен первый международный турнир Трусовой после родов.