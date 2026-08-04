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Стал известен первый международный турнир Трусовой после родов

РИА Новости: фигуристка Трусова планирует открыть сезон-2026/27 в Токио
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) готовится выступить в сентября на турнире серии «Челленджер» в Токио, сообщает РИА Новости.

По информации источника, 22-летняя фигуристка уже подала документы на визу. В случае положительного решения для Трусовой этот старт станет первым международным после рождения сына Михаила.

Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

В данный момент Трусова находится в ожидании нейтрального статуса. До этого нейтральный статус был одобрен Елене Костылевой, Марии Фефеловой/Артему Валову, Дарье Дрожжиной/Ивану Тельнову, Виктории Стрельцовой, Полине Шешелевой/Егору Карнаухову, Арсению Федотову и Софии Дзепке, Полине Сажиной/Алексею Белкину, Льву Лазареву, Алине Горбачевой, Григорию Федорову, Аделии Петросян, Маргарите Базылюк, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой и парникам Виктории Двининой и Артему Петрову.

Ранее ISU дал нейтральный статус ряду российских фигуристов.

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