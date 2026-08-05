Назван лучший российский тяжеловес со времен Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов назвал Александра Волкова лучшим российским тяжеловесом со времен Федора Емельяненко, передает «Чемпионат».

«В целом согласен с тем, что Волков лучший российский тяжеловесов со времён Фёдора Емельяненко, почему нет? Он в топе UFC, это аргумент. Превзойдёт ли его Александр, если завоюет титул UFC? Нет, Фёдора тяжело вообще с кем-либо сравнивать», — сказал Гольцов.

В ночь на 10 мая на турнире UFC 328 Волков победил бразильца Валдо Кортес-Акосту. Российский боец одержал победу единогласным решением судей по итогам всех трех раундов — 30-27, 29-28, 29-28.

37-летний Александр Волков одержал 40 побед в ММА при 11 поражениях. В рейтинге тяжелого веса UFC он занимает вторую позицию. Его соперник Кортес-Акоста к моменту их боя выиграл 20 поединков, проиграв трижды, и подходил к встрече с Волковым на серии из трех побед подряд.

Ранее Волков выступил в ООН.