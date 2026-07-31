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Спорт

Российский боец UFC выступил в ООН

Российский боец UFC Волков выступил в ООН
mmajunkie.usatoday.com

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков выступил в Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке, передает «Чемпионат».

«Пусть мы и дальше стремимся к совершенству в спорте и никогда не теряем человечность. А также помним, что прежде чем стать чемпионом, представителями своих стран или профессионалами в своей деятельности, мы прежде всего люди», — сказал Волков.

В ночь на 10 мая на турнире UFC 328 Волков победил бразильца Валдо Кортес-Акосту. Российский боец одержал победу единогласным решением судей по итогам всех трех раундов — 30-27, 29-28, 29-28.

37-летний Александр Волков одержал 40 побед в ММА при 11 поражениях. В рейтинге тяжелого веса UFC он занимает вторую позицию. Его соперник Кортес-Акоста к моменту их боя выиграл 20 поединков, проиграв трижды, и подходил к встрече с Волковым на серии из трех побед подряд.

Ранее Волков рассказал о страхе проводить титульный бой.

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