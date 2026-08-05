«Детская ошибка»: Булыкин оценил пенальти в ворота «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», «Аякс», «Твенте» и «АДО Ден Хаг» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Спартака» на первой минуте матча против «Ахмата» в Грозном (2:1).

«Думаю, тут была просто детская ошибка. Футболисты забылись закрутились. Может, мискоммуникация – один говорит на одном языке, другой на другом. Тем более такой момент уже был, его обсуждали, говорили, что нельзя так делать. Они попались на детскую ошибку, но важно, что не расклеились и смогли выиграть матч. И теперь нужно двигаться дальше», — отметил Булыкин.

В матче второго тура РПЛ Кристофер Ву после передачи голкипера Александра Максименко поставил мяч рукой, чтобы ввести его от ворот, однако арбитр расценил передачу вратаря как начало розыгрыша и назначил одиннадцатиметровый за игру рукой в своей штрафной. «Ахмат» повел в счете, но не смог удержать перевес и уступил.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отреагировал на пенальти в матче с «Ахматом». Выводы делайте сами.