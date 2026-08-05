Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

«Детская ошибка»: Булыкин оценил пенальти в ворота «Спартака»

Булыкин – о пенальти: футболисты «Спартака» забылись, детская ошибка
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», «Аякс», «Твенте» и «АДО Ден Хаг» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Спартака» на первой минуте матча против «Ахмата» в Грозном (2:1).

«Думаю, тут была просто детская ошибка. Футболисты забылись закрутились. Может, мискоммуникация – один говорит на одном языке, другой на другом. Тем более такой момент уже был, его обсуждали, говорили, что нельзя так делать. Они попались на детскую ошибку, но важно, что не расклеились и смогли выиграть матч. И теперь нужно двигаться дальше», — отметил Булыкин.

В матче второго тура РПЛ Кристофер Ву после передачи голкипера Александра Максименко поставил мяч рукой, чтобы ввести его от ворот, однако арбитр расценил передачу вратаря как начало розыгрыша и назначил одиннадцатиметровый за игру рукой в своей штрафной. «Ахмат» повел в счете, но не смог удержать перевес и уступил.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отреагировал на пенальти в матче с «Ахматом». Выводы делайте сами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!