Легенда португальского футбола требует отставки Инфантино с поста главы ФИФА

Бывший нападающий сборной Португалии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу заявил, что Джанни Инфантино должен уйти с поста главы Международной федерации футбола (ФИФА), передает Daily Mail.

«Я мог бы написать 10 тысяч слов о проблемах в ФИФА. Но для решения нужны лишь три пункта: Джанни Инфантино должен уйти. Я был профессиональным игроком в течение 20 лет и могу сказать, что встречал разных мошенников в этом спорте», — сказал Фигу.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов. Выборы следующего главы ФИФА назначены на март 2027 года и состоятся в Марокко.

Ранее Инфантино созвал экстренное совещание из-за кризиса в ФИФА.