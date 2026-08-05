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Хореограф группы Тутберидзе: смешно, что Плющенко просит деньги у государства на свои шоу

Хореограф Железняков назвал смешным, что Плющенко просит деньги у государства
Софья Сандурская/РИА Новости

Алексей Железняков, хореограф школы тренера Этери Тутберидзе назвал смешным факт того, что Евгений Плющенко просит деньги у государства на ледовые шоу, передает Sport24.

«Считаю, что это просто смешно. Если люди по-настоящему талантливые, они сами могут достичь нужного результата и организовать шоу высокого уровня. Просить гранты от государства для этого не нужно», — сказал Железняков.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Плющенко объявил о поиске фигуристов из регионов для полного обеспечения.

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