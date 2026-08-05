Агент отметил положительную динамику в игре «Краснодара» после ухода Сперцяна

Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» заявил, что уход полузащитника Эдуарда Сперцяна положительно повлиял на игру «Краснодара».

«Они, во-первых, стали намного быстрее. Потому что Никита [Кривцов] быстрее, чем Эдик, и он быстрее переводит мяч из обороны в атаку. И, во-вторых, они стали еще более непредсказуемыми», — сказал Гурцкая.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли» за 22 млн евро.

В матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Факелом» со счетом 3:2. После этой встречи краснодарский клуб набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с нулевым количеством очков располагается на 14-й позиции.

Ранее в «Краснодаре» назвали большой потерей уход Сперцяна из клуба.