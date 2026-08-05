«Испанские тренеры этим славятся»: игрок «Спартака» раскрыл главную фишку Карседо

Защитник московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал об отличительных чертах работы главного тренера команды Хуана Карседо, передает пресс-служба клуба.

«Важно, что на протяжении всей предсезонки в команде сохранялась хорошая атмосфера. И тактическая подготовка, конечно, очень серьезная. Испанские тренеры этим славятся. Многие обсуждали, что против «Зенита» мы снова действовали без номинального нападающего. Игрокам самим интересно, когда тренер внедряет что-то необычное», — рассказал Саусь.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

В матче второго тура «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат». В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее тренер назвал «Спартак» реальным конкурентом «Зенита».