«Еще не пришло время»: экс-президент «Локомотива» о назначении женщины главой РФС

Смородская заявила, что общество не готово к назначению женщины главой РФС

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила, что в настоящее время ни одна из известных в футболе женщин не может возглавить Российский футбольный союз (РФС). Ее слова передает РИА Новости.

«В России еще не пришло такое время. Потому что у нас общество не готово к этому», — сказала Смородская в ответ на вопрос о возможном назначении женщины на пост главы РФС.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал мнение, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА. После этого почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал это заявление шуткой, указав, что организация не является феминистской.

Смородская работала президентом «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016 года.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее Инфантино созвал экстренное совещание из-за кризиса в ФИФА.