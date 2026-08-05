«Завидуют»: Роналду поддержал свою невесту после критики ее фигуры в интернете

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, ответила в своих соцсетях на критику своей фигуры пользователями в интернете.

«Мое тело будет меняться, как и тела всех женщин. Я — мать шестерых замечательных детей, три из которых — девочки, которые однажды станут выдающимися женщинами. И если есть что-то, чему я хочу их научить вместе с Кришем, так это тому, что ценность человека никогда не может зависеть от его внешности или мнения незнакомцев», — написала Родригес.

По ее словам, Роналду поддержал ее, назвал идеальной женщиной и сказал, что люди просто завидуют.

11 августа 2025 года Родригес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Родригес раскрыла, до какого возраста будет играть Роналду.