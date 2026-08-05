На Украине возмутились допуском российских волейболистов в Лигу наций

Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник выразил возмущение решением Международной федерации волейбола (ФИВБ) допустить российские сборные к участию в Лиге наций 2027 года, заявив, что организаторы не учитывают мнение украинской стороны.

«Честно говоря, я думал, они немного успокоятся в ФИВБ и будут ждать, чем все закончится, не будут допускать их в следующем году. Но они никого не спрашивают, нас тем более. Думаю, что нас будут разводить (с россиянами по турнирной сетке) — это понятно. Но это некрасиво и недопустимо», — сказал Мельник.

4 августа стало известно, что сборная России примет участие в розыгрыше Лиши наций — 2027.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал причину отказа российских волейболистов от ЧМ-2027 в Польше.