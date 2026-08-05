«Прыгнуть в настоящие джунгли»: Махачев посоветовал Нурмагомедову перейти в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев посоветовал Усману Нурмагомедову, который завершил контракт с PFL, перейти в американский промоушен UFC. Его слова передает MMA Junkie.

«Я думаю, сейчас хорошее время для Усмана прыгнуть в настоящие джунгли и дать шанс другим ребятам из нашей команды. У нас еще трое парней дерутся в легком весе PFL. Усман проделал хорошую работу. Он усердно тренировался, потому что у него был серьезный соперник. Но Усман показал красивый стиль», — заявил Махачев.

В ночь на 1 августа Нурмагомедов одержал победу над представителем США Арчи Колганом в главном поединке на турнире PFL, который состоялся в Нью-Йорке. Бой завершился уже в первом раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут. На кону поединка стоят титул чемпиона промоушена, которым владеет Нурмагомедов. Таким образом, он провел успешную защиту пояса во второй раз подряд.

Теперь на счету Нурмагомедова 22 победы, он ни разу в своей карьере не проиграл. Для Колгана это первое поражение в 16 боях.

Усман Нурмагомедов — родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Усман Нурмагомедов сделал намек главе UFC.