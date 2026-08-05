«Все бегут отсюда»: игрок ЦСКА о ситуации в «Локомотиве»

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о текущей ситуации в «Локомотиве», за который он выступал до перехода в армейский клуб зимой 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат».

«Посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет. Кому голы забивать? Если не будет усиления, будет плохо», — сказал Баринов.

Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе ЦСКА мяч забил Матеус Рейс. Он отличился на 40-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5:4. Сильянов не забил единственный пенальти.

«Газета» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с ЦСКА и «Локомотивом» играют «Ростов» и «Акрон». Матч между «Ростовом» и «Акроном» завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

Ранее тренер клуба РПЛ заявил, что ему стыдно за команду.