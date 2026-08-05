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Рублев сенсационно уступил 281-й ракетке мира на старте «Мастерса»

Рублев уступил 281-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Монреале
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл 281-й ракетке мира Цзюнчэну Шану во втором круге турнира категории ATP-1000 в Монреале.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (5:7) в пользу китайского теннисиста.

По ходу решающего сета Рублев вел со счетом 5:2, однако не сумел удержать преимущество и уступил на тай-брейке со счетом 5:7. За это время российский теннисист выполнил 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пятнадцати.

В следующем круге Шан встретится с итальянцем Лучано Дардери.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка поднялась более чем на 100 мест в мировом рейтинге.

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