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Спорт

В Госдуме ответили обвинившей российских синхронисток испанке

Журова синхронисте Ожогиной: радуйся, что твоему элементу могут присвоить имя
Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в адрес российской команды, передает РИА Новости.

«Когда наши девочки придумывали новые элементы, другие их не брали, потому что они сложные и за них ставят много очков? Нет. Надо радоваться, что твоему элементу могут присвоить имя, он будет востребованным и им будут все пользоваться», — сказала Журова.

3 августа российская команда выиграла золото чемпионата Европы в командной произвольной программе, усложнив программу перед финалом путем добавления и доработки гибридной связки. Эту связку впервые показали испанки в полуфинале. Ожогина возмутилась тем, что россиянки эту связку скопировали.

4 августа россиянки выиграли золото в технической программе командного турнира на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее сборную России обвинили в воровстве.

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