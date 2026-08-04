«Родина» разгромила «Рубин» в Кубке России

«Родина» со счетом 5:0 разгромила «Рубин» в Кубке России

Московская «Родина» разгромила казанский «Рубин» в матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе победителей дубль на свой счет записал Магомедхабиб Абдусаламов, еще по мячу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.

Во втором туре «Родина» 18 августа примет «Оренбург», а «Рубин» на следующий день дома сыграет с московским «Спартаком».

4 августа появилась информация о том, что систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28.

Действующим обладателем Кубка России стал московский «Спартак», который в серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар». Для москвичей эта победа в Кубке стала первой с 2022 года, когда красно-белые обыграли московское «Динамо».

Ранее самарские «Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в Кубке России.